Bieg „z historią w tle”. Nowy rekord Jacka Grocha z Kańczuckiej Grupy Biegowej

Hasłem przewodnim był bieg: „z historią w tle”

Uczestnicy tegorocznego maratonu przebiegli obok wielu wspaniałych zabytków podwawelskiego grodu. W maratonie udział wzięli również przedstawiciele z Kańczuckiej Grupy Biegowej: Jacek Cieśliński i Jacek Groch, który ustanowił własny, nowy rekord życiowy 04:46 min/km. Jacek Groch to zawodnik IV ligowej drużyny MKS Kańczuga, który występuje na pozycji bramkarza. Jednak kilka lat temu znalazł drugą pasję - pasję do biegania, która powiodła go od kilku kilometrów, aż do udziału w maratonach.