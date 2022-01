Gdzie na spacer do 66 km od Przeworska. Urokliwe ścieżki na weekend 5 - 6 lutego?

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Przeworska

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Przeworska, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 05 lutego w Przeworsku ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 06 lutego w Przeworsku ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 3,59 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podejść: 192 m

Suma zejść: 153 m

Faramka poleca trasę spacerowiczom z Przeworska

Ścieżka zlokalizowana jest na terenach Puszczy Sandomierskiej, a dokładniej w lasach państwowych Nadleśnictwa Kolbuszowa. Jest to teren gminy Kamień i sołectwa Podlesie. Nazwę ścieżki "Zdołga" zaczerpnięto od łąk leżących przy lesie, w których jest zlokalizowana.