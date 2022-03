Prasówka Przeworsk 8.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Przeworsku nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Przeworsk 8.03: top 3 artykuły z wczoraj

Chętni na fotowoltaikę muszą przygotować się na przeszkody. Operatorzy coraz częściej odmawiają bowiem przyłączenia nowej instalacji do sieci energetycznej. Zdaniem ekspertów Konfederacji Lewiatan jest to działanie niezgodne z polskim i unijnym prawem, a do tego zagrażające rozwojowi fotowoltaiki w naszym kraju.