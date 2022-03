Przegląd prasy 2.03.2022 Przeworsk. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przeworska

Ciepłe Mieszkanie to nowy ogólnopolski program, który pozwoli uzyskać pieniądze na termomodernizację budynków wielorodzinnych – m.in. bloków i kamienic. Wszystko ma wystartować już w II kwartale 2022 r. Wyjaśniamy, kto będzie miał szansę na dofinansowanie i w jakiej kwocie.

Wstrząsająca wojna na Ukrainie i ludzie, który masowo przed nią uciekają, żeby schronić się w naszym kraju, pokazała, że Polacy są ludźmi o wielkich sercach. Powszechnie ruszyliśmy z pomocą na dużą skalę. Wielu Polaków chce wesprzeć uchodźców. Ze wsparciem internautów oraz lokalnych samorządów szuka rodzin potrzebujących dachu nad głową i często jedzie po nich na granicę. Zobacz, jak można pomóc uchodźcom, nawet jak nie masz pokoju czy innego lokum do zaoferowania.

