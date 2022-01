Przegląd prasy 26.01.2022 Przeworsk. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przeworska

Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenie, zgodnie z którym wszystkich pacjentów powyżej 60. roku życia skierowanych do izolacji z powodu zakażenia koronawirusem musi zbadać lekarz POZ. Badanie to ma być wykonane w ciągu 48 godzin.

Szukasz pomysłu na szybki, oszczędny i tani obiad? Mamy dla Ciebie idealny przepis na krokiety z mięsem. Do ich przygotowania możesz wykorzystać marchewkę i mięso, na którym gotowany był rosół. Jedyne co musisz zrobić, to usmażyć naleśniki. Zobacz, jakie to proste i wypróbuj nasz prosty przepis na danie zero waste.

Wybór imienia dla dziecka to niełatwe zadanie, przed którym musi stanąć każdy przyszły rodzic. Wielu polskich celebrytów zdecydowało się nadać swoim pociechom oryginalne i niespotykane imiona. Ten trend rozpoczął Michał Wiśniewski i jego ówczesna żona Mandaryna, których dzieci otrzymały imiona Xavier i Fabienne. Wielu innych celebrytów także zdecydowało się na nietypowe imię dla dziecka.