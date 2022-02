Przegląd prasy 8.02.2022 Przeworsk. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przeworska

Wyjaśniane są okoliczności śmierci 21-letniej Wiktorii oraz jej chłopaka, 20-letniego Konrada. Para wyjechała do Holandii w celach zarobkowych. Od ubiegłego poniedziałku (31 stycznia) nie było z nimi kontaktu, a rodzina poinformowała o tym funkcjonariuszy. Dziś niderlandzka policja oficjalnie potwierdziła, że znalezione ciała w polach w okolicy Dronten w Holandii, należą do nich. Z ich informacji wynika również, że zaginiona para nie padła ofiarą przestępstwa.

By policjanci mogli przesiąść się do nowoczesnych aut, samorządy hojnie zasiliły Fundusz Wsparcia Policji. Dwie Toyoty Corolla i Kia Sportage trafiły do policjantów wydziału patrolowo-interwencyjnego, ruchu drogowego, a także do komisariatu w Radymnie. Policjanci chcieli się nimi pochwalić, ale gdy miała odbyć się prezentacja nowych radiowozów, jeden z nich został oddelegowany na granicę polsko-białoruską. Pożyczyli więc pojazd z sąsiedniej komendy i udawali, że to ten właściwy. Sprawa jednak wyszła na jaw.