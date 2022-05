Przegląd tygodnia z 22.05.2022 w Przeworsku. Najważniejsze wydarzenia od 15.05 do 21.05.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Przeworsk, 22.05.2022. 15.05 - 21.05.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Paweł Dyrkacz ma 23 lata, studiuje grafikę na Uniwersytecie Rzeszowskim, na co dzień mieszka w Białobłokach k. Przeworska. Przez zamiłowanie do historii od dwóch lat zajmuje się retuszem i koloryzacją starych zdjęć. - Swoją przygodę zacząłem od fotografii rodzinnych - mówi. Na Facebooku i Instagramie prowadzi blog Retrokolor. Spośród wielu zdjęć wyselekcjonowaliśmy dla Was najciekawsze - naszym zdaniem - koloryzacje.

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie metodą „na policjanta”. 24-latek zatrudnił się jako kurier i odebrał pieniądze od seniorki z powiatu przeworskiego. Przekazana suma 40 tysięcy złotych miała polubownie załatwić sprawę wypadku drogowego, jej siostrzenicy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty popełnienia przestępstwa.