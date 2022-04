Przeworscy strażacy doczekali się nowego pojazdu [ZDJĘCIA] OPRAC.: Klaudia Oronowicz

Jest to pierwszy w Polsce, tego typu samochód, stworzony do działań Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku Zobacz galerię (7 zdjęć)

I to nie byle jakiego. Pojazd na bazie Volkswagena Craftera z napędem 4×4 został przystosowany do transportu i obsługi dronów. To pierwszy w Polsce tak zaawansowany samochód! Trafił do KPP Straży Pożarnej w Przeworsku.