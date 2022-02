Ścieżki rowerowe do 34 km od Przeworska. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Rowerem z Przeworska

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Przeworska, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 26 lutego w Przeworsku ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 27 lutego w Przeworsku ma być 7°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🚲 Trasa rowerowa: Bieszczady i Beskid Niski

Stopień trudności: 3

Dystans: 314,59 km

Czas trwania wyprawy: 31 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 538 m

Suma podjazdów: 4 180 m

Suma zjazdów: 3 929 m

Mirak poleca trasę rowerzystom z Przeworska

Cztery dni z sakwami z Przemyśla przez Ustrzyki D, Cisną, Komańczę, Krempną i Grybów do Jamnej.