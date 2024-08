Sierpień w Przeworsku: Przegląd prasy z lipca 2024 w Przeworsku, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Przeworska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.07 a 27.07.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nadchodzący weekend na Podkarpaciu: Festiwale, koncerty i wydarzenia”?

Zbliża się czas świętowania corocznych dożynek. Obchodzimy je w Polsce w wielu wydaniach, czasem bardzo lokalnych sołeckich i parafialnych. Najpopularniejsze są dożynki gminne i powiatowe, aż po wojewódzkie i ogólnopolskie. To czas dziękczynienia za zebrane plony i docenienia ciężkiej pracy rolników. Sprawdź, gdzie i kiedy będą świętować dożynki wojewódzkie 2024 mieszkańcy m.in. Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego czy Mazowieckiego i Łódzkiego.

Podkarpacie przygotowuje się na weekend pełen atrakcji! Od muzycznych festiwali po plenerowe imprezy, mieszkańcy regionu będą mieli wiele okazji do świetnej zabawy. Sprawdź nasz przewodnik po nadchodzących wydarzeniach.

Na odcinkach trasy S19 od Krosna do Miejsca Piastowego oraz od Miejsca Piastowego do Dukli, trwają zaawansowane roboty budowlane. Każdy z tych odcinków ma około 10 km długości. Jak informuje Bartosz Wysocki z GDDKiA, intensywne prace trwają również na innych kluczowych odcinkach, takich jak Rzeszów Południe-Babica, Babica-Jawornik oraz Krosno-Miejsce Piastowe.

Zapora w Solinie, oddana do użytku w 1968 roku, to jedno z największych osiągnięć hydrotechnicznych PRL. Jej budowa, trwająca sześć lat, miała jednak wysoką cenę, którą zapłacili mieszkańcy zalanych wsi.

W województwie do podkarpackim do egzaminu maturalnego w tym roku przystąpiło 14 716 uczniów. Wśród nich 8 490 absolwentów czteroletnich liceów i 6 195 absolwentów 5-letnich techników.

Podkarpacie zaprasza na niezwykły weekend pełen rozrywki, kultury i muzyki. W najbliższe dni region ten będzie tętnił życiem dzięki wielu ciekawym wydarzeniom i festiwalom, które zapewnią wspaniałą zabawę dla całej rodziny.

Już w piątek, 5 lipca odbędzie się finał konkursu Miss Polski 2024. O koronę zawalczą 32 kandydatki. Poznajcie piękne finalistki i zobaczcie, jak przygotowują się do uroczystej gali w Nowym Sączu.