Turyści mogą już korzystać z Domku Ogrodnika w Przeworsku [ZDJĘCIA]

Gruntowny remont

W ramach remontu, w budynku wykonana została modernizacja kotłowni z instalacją centralnego ogrzewania oraz remont trzech łazienek. Został zamontowany nowy kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, wymiennik do magazynowania c.w.u., stalowa kwasoodporna wkładka kominowa niezbędna do obsługi kotła, wentylacja w kanałach kominowych do obsługi przewodów wentylacyjnych dla trzech łazienek, kuchni i kotłowni oraz zamontowano grzejniki w poszczególnych pomieszczeniach. Wymieniono instalację wody ciepłej, zimnej oraz kanalizacyjnej, a także położono nową glazurę i terakotę w trzech łazienkach. Ponadto zostały wykonane prace odświeżające we wszystkich pomieszczeniach polegające na odmalowaniu ścian emulsją oraz drewnianych podłóg, boazerii, okien, parapetów i drzwi lakierem bezbarwnym. Zakupiono również wyposażenie do celów noclegowych.

Na realizację tego zadania, w ramach dotacji celowej ze środków Powiatu Przeworskiego, muzeum otrzymało kwotę 120 796 zł. W Domku Ogrodnika został zamontowany także system sygnalizacji włamania i napadu oraz monitoring.