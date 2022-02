Tygodniowy przegląd prasy 27.02.2022: Przeworsk, 20.02-26.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Przeworska

Tygodniowa prasówka 27.02.2022: 20.02-26.02.2022 Przeworsk: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Przeworsku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dziwne miejsca w Polsce to gratka dla fanów podróży z dreszczykiem emocji. To nie najpopularniejsze atrakcje turystyczne, nie leżą też na często uczęszczanych szlakach. Trzeba się trochę wysilić, aby do nich dotrzeć, jednak jeśli pasjonują Cię osobliwości – na pewno docenisz tę dziwną stronę polskiej mapy. Wiesz, które miasto w Polsce zainspirowało Mary Shelley do napisania o Frankensteinie, a które nazywane jest polską stolicą UFO? Zajrzyj do galerii i poznaj odpowiedź.