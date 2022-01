Zdalna edukacja w szkołach od czwartku! Jest decyzja w sprawie uczniów starszych klas

W Ministerstwie Edukacji i Nauki we wtorek kontynuowane było spotkanie kierownictwa MEiN z kierownictwem Generalnego Inspektoratu Sanitarnego na temat aktualnej sytuacji epidemicznej, w szczególności funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Edukacja zdalna od czwartku, 27.01.2022 roku

Na konferencji prasowej po zakończeniu spotkania, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oficjalnie poinformował, że uczniowie niektórych klas przejdą na edukację zdalną.

- Musieliśmy podjąć decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej i wprowadzeniu nauki zdalnej na okres do końca ferii zimowych. Naukę stacjonarną będą kontynuować przedszkola, zerówki i uczniowie szkół I-IV. Natomiast uczniowie klas od V do VIII szkoły podstawowej oraz klasy szkół ponadpodstawowych przechodzą na nauką zdalną - przekazał.

- Wszystko to jest podyktowane wzrastającymi zakażeniami na omikron - wyjaśniał minister Czarnek. - Dla większości uczniów będzie to oznaczało nieco ponad dwa tygodnie nauki zdalnej, bo pozostałe dwa tygodnie to okres ferii - zaznaczył.